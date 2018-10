1 ottobre 2018- 14:47 Titoli Stato: Ethenea, spread salirà ancora, Governo a rischio

Milano, 1 ott. (AdnKronos) - "C’è il rischio concreto che i tassi italiani aumentino ulteriormente". Lo afferma Herbert, direttore investimenti di Ethenea, in relazione alla decisione del Governo italiano di sforare il deficit di bilancio nei prossimi tre anni. “Questa decisione "implica - sottolinea - che il deficit di bilancio strutturale peggiorerà, mentre la posizione fiscale complessiva del Governo si indebolirà: la Commissione europea avrà sicuramente qualcosa da eccepire. In ogni caso, mancano ancora alcuni dettagli importanti". "La coalizione Lega-5 stelle ha la maggioranza in entrambe le camere, ma non è scontato che il Governo sopravviverà alle tensioni che stanno montando. Entro il 15 ottobre, l’Italia dovrà presentare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio e appare improbabile che possa piacere alla Commissione europea" conclude.