31 ottobre 2018- 11:30 Titoli Stato: Patuelli, banche principali acquirenti, spread ostacola ripresa

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Le banche in Italia continuano a detenere e sottoscrivere titoli di Stato della Repubblica nonostante lo spread riduce il valore di titoli di Stato e conseguentemente il patrimonio delle banche. Lo spread appesantisce tutta la catena produttiva e ostacola la ripresa, quando la liquidità è sempre più preziosa". Così il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli nel corso del suo intervento alla 94esima giornata mondiale del risparmio. "Indebolire le banche in Italia - aggiunge - significherebbe anche indebolire i principali acquirenti di titoli di Stato italiani"."Cosa sarebbe successo o succederebbe se le banche in Italia detenessero pochi o punti Titoli di Stato? A quanto arriverebbe lo spread? E con quali conseguenze per la Repubblica, le imprese e le famiglie? Non si può essere indifferenti agli andamenti dello spread e dei mercati e alle conseguenze su conti pubblici, imprese e famiglie".