1 febbraio 2019- 09:12 Titoli Stato: spread Btp- Bund apre in rialzo a 245 punti base

Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Spread in rialzo in apertura: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi sale a 245 punti base, rispetto ai 243 segnati ieri in chiusura, con un rendimento al 2,60%.