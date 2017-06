TITOLI STATO: SPREAD BTP-BUND APRE STABILE A 191 PUNTI

9 giugno 2017- 09:07

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - Apertura stabile per lo spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi. In avvio dei mercati il differenziale si attesta a quota 191 punti, come ieri in chiusura, con un rendimento al 2,165%.