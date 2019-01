29 gennaio 2019- 18:10 Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude a 245 punti base

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 245 punti base, due in meno rispetto a quanto registrato in apertura e solo uno in meno rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del decennale flette al 2,65% rispetto al 2,67% segnato ieri e in apertura.