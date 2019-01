11 gennaio 2019- 18:20 Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude a 268 punti

Milano, 11 gen. (AdnKronos) - Lo spread chiude in lieve calo: il differenziale tra Btp e Bund tedeschi flette a 268 punti base, due in meno rispetto all'apertura, ma è in rialzo rispetto ai 264 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è sostanzialmente stabile e si attesta al 2,86%.