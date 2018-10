23 ottobre 2018- 18:28 Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude a 318 punti, rendimento del 3,59%

Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 318 punti base (313 il valore di apertura di oggi) con un rendimento del decennale del 3,595%, in crescita rispetto al 3,56% segnato in avvio.