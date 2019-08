27 agosto 2019- 08:55 **Titoli Stato: spread in deciso calo in avvio, in area 191 punti base**

Milano, 27 ago. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in deciso calo con l'avvio delle contrattazioni sul mercato obbligazionario. Il differenziale è in area 191-192 punti base dopo la chiusura di ieri a 201 punti. Il rendimento del decennale scende all'1,23%.