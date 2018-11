22 novembre 2018- 16:12 Titoli Stato: Tria, con persistenza livelli alto spread effetto su tassi mutui

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - "Se l'aumento dello spread" tra Btp e bund tedeschi "persistesse nel tempo la traslazione sui tassi praticati dalle banche per i mutui ipotecari potrebbe risultare più significativa". Ad affermarlo al Question Time del Senato è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria in merito all'andamento dello spread e circa il grado di incidenza sui mutui dell'eventuale persistenza dei livelli alti dello spread. "La principale ragione della resilienza sin qui mostrata dal sistema bancario - sottolinea Tria- è che la crescita dei depositi bancari è continuata fino a tutto settembre e ottobre, per cui le banche dispongono della liquidità necessaria". Inoltre Tria ricorda "che le banche sono meglio capitalizzate che in passato, e hanno notevolmente ridotto il loro 'funding gap', cioè la differenza tra stock prestito erogati e la raccolta tramite depositi e strumenti assimilati".