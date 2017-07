TLC: A SONDRIO ARRIVA LA BANDA ULTRA LARGA DI OPEN FIBER

21 luglio 2017- 14:49

Milano, 21 lug. (AdnKronos) - Portare nella città di Sondrio un’infrastruttura in fibra ottica che consenta velocità di connessione fino a 1 Gbps. È l'obiettivo della collaborazione tra il Comune di Sondrio e Open Fiber, la società compartecipata da Enel e Cassa depositi e prestiti, attiva anche in altri Comuni della Lombardia e nel resto d’Italia.La convenzione firmata dal sindaco di Sondrio, Alcide Molteni, e dal direttore Network e Operations di Open Fiber, Guido Garrone, consentirà alla città di beneficiare di una tecnologia innovativa, efficiente e sicura."Il Comune di Sondrio e i suoi uffici in collaborazione con Aevv hanno lavorato per attuare questo accordo e consentire alla nostra città di essere annoverata tra i comuni all’avanguardia. Siamo tra i primi nel Nord Italia ad aver fatto questa scelta che reputiamo importante anche in virtù della nostra collocazione geografica, tanto bella quanto per certi versi decentrata - commenta il sindaco di Sondrio Molteni -. Grazie alla fibra ottica potremo essere connessi in modo ultra veloce e avere i vantaggi di questa tecnologia dalla nostra parte. Per questo il Comune ha scelto di attuare il progetto non solo nel centro della città, ma anche nelle aree dove si svolge la vita amministrativa e in quelle industriali, al fine di dare nuove opportunità alle nostre aziende".