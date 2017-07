TLC: A SONDRIO ARRIVA LA BANDA ULTRA LARGA DI OPEN FIBER (2)

21 luglio 2017- 14:49

(AdnKronos) - Inoltre, prosegue il sindaco, "sarà collegato alla rete anche il sistema di videosorveglianza e questo lo renderà ancora più efficiente. Il Comune e Aevv hanno ovviamente messo a disposizione tutta la rete di tubazioni già presente in città al fine di limitare l’impatto, come previsto anche dagli accordi"."Collegare il Comune di Sondrio con la nostra fibra è un risultato importantissimo - spiega Garrone - e si inserisce in un progetto complessivo sulla 'grande Milano', intesa non solo come l'hinterland, ma come il territorio che va da Novara a Brescia, passa per Sondrio e Varese fino a Pavia. Entro il 2019 copriremo tutti i capoluoghi di provincia della Lombardia".Il piano di sviluppo per Sondrio prevede un investimento diretto di circa 3 milioni di euro per la copertura capillare della città. L’avvio dei cantieri è previsto entro il mese di ottobre, e i lavori si concluderanno nei primi mesi del 2018. In totale saranno cablate 8mila unità immobiliari. Case, condomini, scuole, uffici, aziende e strutture della Pubblica amministrazione velocizzeranno il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pa e aumentando la produttività e la competitività delle imprese.