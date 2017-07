TLC: A SONDRIO ARRIVA LA BANDA ULTRA LARGA DI OPEN FIBER (3)

21 luglio 2017- 14:49

(AdnKronos) - La fibra ottica verrà portata in modalità Fiber to the Home (FTTH – fibra fino a casa), in grado di supportare velocità di trasmissione, sia in download che in upload, fino a 1 Gbps (1000 Megabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance. Prestazioni non raggiungibili con le reti in rame (ADSL) o fibra/rame (FTTC).Open Fiber in Lombardia ha già portato la sua infrastruttura ultraveloce in tutta Milano, avendo acquisito Metroweb, la società che ha cablato il capoluogo lombardo con una rete completamente in fibra ottica in modalità Fiber To The Home, portando quindi la fibra “fino a casa”. Si tratta di una delle reti più estese e avanzate in Europa, 800mila unità immobiliari che Metroweb ha portato in dote a Open Fiber.L’accordo, infine, stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica, come previsto dal decreto ministeriale del 2013: Open Fiber utilizzerà ove possibile cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per limitare l’impatto degli scavi sul territorio limitando così i disagi per la comunità. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative a basso impatto ambientale, riducendo le difficoltà per l’utenza; lo scavo tradizionale, insomma, sarà previsto solo dove non si possa ricorrere a nessuna delle altre soluzioni. Una volta effettuati i lavori, il ripristino del manto stradale sarà a carico di Open Fiber, che dovrà rispettare dei tempi tecnici di assestamento del terreno per la posa dell’asfalto definitivo.