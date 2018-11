28 novembre 2018- 20:34 Tlc: al Mise incontri su Piano nazionale banda ultralarga

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - Il Piano Nazionale Banda Ultralarga (Bul) è stato al centro di due incontri operativi al ministero dello Sviluppo economico. Nel primo incontro, i rappresentanti del Mise, di Infratel e della Conferenza delle Regioni e Province autonome sono entrati nel merito dello stato di implementazione del Piano Bul per coprire le aree a fallimento di mercato, le cosiddette aree bianche.Nel dialogo con le Regioni, si legge in una nota del ministero, è stato verificato lo stato di avanzamento dei lavori della task force costituita dal Mise, in attuazione della decisione del Comitato Banda Ultralarga (Cobul) presieduto dal ministro Luigi Di Maio, per offrire supporto alle Regioni nella rendicontazione delle opere realizzate nell’ambito del progetto Bul.A seguire, si è riunito anche il Comitato di indirizzo e monitoraggio Infratel, nella sua nuova composizione, che ha compiti di indirizzo strategico e di verifica degli obiettivi prefissati nel Piano Bul. Il Comitato ha discusso dello stato di avanzamento dei lavori per l'attuazione del progetto Bul 2018-2020, del Sinfi (il catasto delle infrastrutture del sottosuolo) e del piano di potenziamento del programma WiFi.Italia.It.