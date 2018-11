28 novembre 2018- 20:34 Tlc: al Mise incontri su Piano nazionale banda ultralarga (2)

(AdnKronos) - In particolare, per quanto riguarda l'intervento sulle aree bianche, è emerso che in 138 Comuni ad intervento diretto l'infrastruttura BUL è stata completata, ma nessun operatore di Tlc ha attivato la fornitura di servizi agli utenti. Al termine della riunione è stato espresso l’auspicio che gli operatori manifestino interesse a fornire i servizi agli utenti residenti nei 138 Comuni indicati, offrendo così ai cittadini e alle imprese il massimo livello di connettività possibile. Per quanto riguarda il Sinfi e il progetto Wifi.Italia.it, è stato infine affrontato l’aspetto relativo alla tempistica per l'avvio delle azioni di potenziamento sul territorio grazie ai fondi messi a disposizione dal Governo per la realizzazione di questi importanti progetti (5 milioni per il Sinfi e complessivi 53 milioni per Wi-Fi Italia).