TLC: ARRIVA A PAVIA LA BANDA ULTRA LARGA DI OPEN FIBER (2)

20 luglio 2017- 15:55

(AdnKronos) - In totale saranno cablate 29mila unità immobiliari. Case, condomini, scuole, uffici, aziende e strutture della Pubblica amministrazione velocizzeranno il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pa e aumentando la produttività e la competitività delle imprese."Le imprese e i cittadini hanno bisogno di sempre più banda e di connessioni affidabili per poter lavorare, studiare e organizzare la propria vita - dichiara il sindaco Depaoli -. La connettività a banda larga è oggi un prerequisito fondamentale per le attività produttive, amministrative e di socializzazione". Per quanto riguarda i servizi, "gli utenti avranno internet ultraveloce ed una offerta di servizi in continuo aumento perché con la disponibilità di fibra ottica i servizi potranno aumentare nel futuro senza vincoli, soprattutto perché la scelta architetturale è quella più performante possibile, denominata Ftth, cioè con una fibra che arriva direttamente alla utenza, senza intermediazioni di altre tecnologie".Anche il Comune, conclude, "potrà trarre vantaggio diretto da questa infrastruttura perché avrà a disposizione alcune fibre per nuovi servizi pubblici".