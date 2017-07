TLC: ARRIVA A PAVIA LA BANDA ULTRA LARGA DI OPEN FIBER (3)

20 luglio 2017- 15:55

(AdnKronos) - Open Fiber "realizza una rete Ftth ad altissime performance, che porta la fibra ottica direttamente nelle singole unità abitative di Pavia, garantendo l’accesso ai servizi digitali di ultima generazione per i liberi professionisti, le aziende, la PA e i cittadini", spiega Martucci di Open Fiber. La fibra ottica verrà portata in modalità Fiber to the Home (FTTH – fibra fino a casa), in grado di supportare velocità di trasmissione, sia in download che in upload, fino a 1 Gbps (1000 megabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance. Prestazioni non raggiungibili con le reti in rame (Adsl) o fibra/rame (Fttc)."La possibilità di navigare a 1 Gbps da un lato cambierà non solo l'intrattenimento - spiega Ilaria Cristiani, assessore all'Innovazione Tecnologica - e lo svago online con la tv via internet, ma soprattutto avrà un grande impatto sulle aziende e sulle start up". L’ultra-internet "permette infatti di maneggiare con maggior facilità grandi file e di eliminare i problemi di buffering, tipici dei video online, delle videoconferenze e delle reti ad alta intensità di attività". E "questo, che si aggiunge all'intervento realizzato con soldi del governo nelle zone C e D, per il quale abbiamo firmato già la convenzione con Infratel circa due mesi fa, è solo il primo step di un processo che nei prossimi anni andrà a cablare tutta la città con le stesse modalità. Grazie a questa innovazione Pavia si candida a diventare nuovo polo di attrazione per le start up e per le nuove aziende legate all’high-tech".