11 giugno 2019- 20:30 Tlc: Capitanio (Lega), 'salute priorità per tutti ma no stop a progresso'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "È finita l'epoca dei no. E’ folle pensare di arrestare il progresso. Consiglio ai parlamentari firmatari del documento che richiede lo stop del 5G di leggere gli atti delle audizioni della commissione telecomunicazioni della camera e i documenti prodotti dal Politecnico di Milano. La salute pubblica è una priorità per tutti: per il Parlamento e per il governo e la sua tutela può andare di pari passo con il sostegno alla innovazione tecnologica che sinonimo di progresso e anche di posti di lavoro". Così Massimiliano Capitanio, membro della Commissione Trasporti, Poste e Tlc della Camera.