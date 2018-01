TLC: CODACONS, BENE ANTITRUST, ACCOLTE NOSTRE DENUNCE

18 gennaio 2018- 19:08

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "L’Antitrust ha accolto le nostre denunce e ha deciso di vederci chiaro su possibili rallentamenti dei vecchi smartphone venduti da Apple e Samsung". Lo afferma in una nota è il Codacons, che esprime soddisfazione per l’indagine aperta dall’Autorità per la concorrenza."Solo poche settimane fa -rileva l'associazione dei consumatori- avevamo denunciato il sospetto che Apple, attraverso aggiornamenti sulle precedenti versioni di Iphone, rallentasse gli smartphone più vecchi allo scopo di spingere gli utenti ad acquistare l’ultimo modello di telefonino uscito sul mercato. Una pratica che, se confermata, oltre a configurare una pratica commerciale scorretta realizzerebbe veri e propri reati a danno degli utenti"."Attendiamo ora l’esito dell’indagine aperta dall’Antitrust e, se effettivamente risulterà che Apple e Samsung sabotano i vecchi smartphone per indurre i consumatori ad acquistare i nuovi modelli in commercio, scatterà una maxi class action del Codacons per conto di tutti i possessori di telefonini delle due società", afferma il presidente Carlo Rienzi.