TLC: COMUNE NOVARA E OPEN FIBER INSIEME PER CITTà ULTRAVELOCE (3)

10 maggio 2017- 11:55

(AdnKronos) - "L’accordo con Open Fiber - commenta il sindaco Alessandro Canelli a proposito della sigla dell’accordo raggiunto tra l’Ente e Open Fiber- consentirà a Novara di dare un’accelerazione finale per il raggiungimento dell’obiettivo di massima disponibilità di banda ultra larga all’interno del proprio territorio. Un valore aggiunto non soltanto per le famiglie novaresi, ma anche per imprese, professionisti ed Enti pubblici". La nostra Amministrazione, aggiunge, "ha lavorato in tempi stretti per riuscire a concretizzare al più presto quest’operazione, alla quale seguiranno altre azioni e altri interventi finalizzati a creare le condizioni per attrarre investimenti e lavoro e per rendere la nostra città sempre più innovativa e tecnologicamente avanzata". Accordo, conclude il sindaco, "che consentirà di rendere più snello il processo autorizzativo ed eventualmente riutilizzare, per il passaggio della fibra ottica, le infrastrutture già esistenti nel territorio cittadino, come reti di acqua e gas dismesse, infrastrutture elettriche. Questo, oltre a velocizzare i tempi di installazione, consentirà di limitare gli scavi nel suolo pubblico e, quindi, ridurre i disagi per i cittadini e la mobilità veicolare".