14 luglio 2018- 18:56 Tlc: consorzio Bari Matera 5G, Di Maio testa potenzialità nuove tecnologie

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - La visita del ministro per lo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a Matera è stata l’occasione per fare il punto con le aziende capofila del consorzio Bari Matera 5G -Tim, Fastweb e Huawei- sulle tecnologie messe in campo e sugli use case abilitati dalla nuova rete, grazie agli investimenti che il consorzio sta effettuando sul territorio. A sottolinearlo sono le aziende del consorzio in una nota. In prossimità della prima antenna 5G in Italia, accesa dal consorzio lo scorso marzo, è stato effettuato in presenza del ministro un test per dimostrare le enormi potenzialità della rete 5G. Il ministro Di Maio inoltre ha avuto modo di sperimentare in prima persona alcune delle applicazioni innovative sviluppate dal Consorzio nei settori della telemedicina, dell’Industria 4.0 e del turismo, basate sulla realtà virtuale e aumentata. Il vicepremier ha apprezzato il progetto che, grazie anche alla collaborazione delle istituzioni locali e dei partner, ha permesso di abilitare un vero e proprio ecosistema digitale virtuoso. BariMatera5G è il progetto con cui Tim, Fastweb e Huawei si sono aggiudicate congiuntamente il bando di gara del Mise per la sperimentazione della nuova tecnologia 5G nelle due città. Grazie ad un investimento di oltre 60 milioni di euro in 4 anni, Bari e Matera saranno fra le prime "città 5G" d’Europa nelle quali saranno sperimentati servizi innovativi in settori come la sanità, l'industria 4.0, il turismo, la cultura, l'automotive e la sicurezza pubblica. Il progetto coinvolge 52 partner di eccellenza, tra cui 7 centri universitari e di ricerca, 34 grandi imprese e 11 pubbliche amministrazioni. La rete 5G realizzata a Bari e Matera consentirà una capacità trasmissiva 10 volte superiore a quella del 4G e la sperimentazione metterà in campo oltre 70 use cases, determinando una radicale trasformazione dei territori coinvolti.