TLC, DE VINCENTI: FIBRA IN AREE BIANCHE ESEMPIO DI CONCRETEZZA GOVERNO

16 giugno 2017- 12:37

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - L'aver dato il via formalmente ai cantieri per portare la banca ultra larga nelle aree a fallimento di mercato "è l'esempio dell'ispirazione che guida il governo, una visione dell'interesse nazionale. Dare la copertura della fibra in tutto il Paese migliora la qualità della vita e fa crescere la nostra competitività. E' concretezza: facciamo le cose, non rinviamo, perché il ruolo del governo è quello di fare per i cittadini". E' quanto ha detto il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti, durante il suo intervento alla firma del contratto di concessione siglato tra Infratel e Open Fiber, la controllata di Enel e Cdp che avvierà i lavori per le infrastrutture della fibra ottica nelle aree bianche. "Siamo a un passaggio importante di un lavoro che proseguirà con grande determinazione. Abbiamo messo in atto una strategia per allinearci e anche superare i Paesi più avanzati" sul versante della banda ultra larga, ha concluso il ministro.