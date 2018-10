3 ottobre 2018- 11:06 Tlc: Iliad Italia, dopo gara 5G rafforza portafoglio frequenze

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Ililad Italia, a conclusione della gara 5G i cui risultati sono stati annunciati ieri, "rafforza il suo portafoglio di frequenze che permetterà al gruppo di proseguire il suo trend di innovazione, di sviluppare rapidamente la sua offerta 5G e di rispondere alla domanda in crescita in Italia". Così il gruppo francese fondato da Xavier Niel. Al termine della gara Iliad si è aggiudicato 10 Mhz in banda 700 MHz; 20 Mhz in banda 3,6-3,8 GHz, 200 MHz in banda 26,5-27,5 GHz. Il valore complessivo impegno da Iliad per l'acquisizione di questo portafoglio, si legge nella nota, "ammonta a 1.193 milioni di euro".