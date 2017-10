TLC: LA TRIBUNE, IL 2 NOVEMBRE IL LANCIO DI ORANGE BANK

3 ottobre 2017- 12:48

Parigi, 3 ott. (AdnKronos) - Il 2 novembre prossimo dovrebbe prendere il via Orange Bank, la banca mobile dell'operatore tlc francese. A rivelarlo è il quotidiano francese 'La Tribune'. Il lancio della nuova applicazione, inizialmente prevista per il 6 luglio, era stato rinviato a causa di 'bug'. Secondo il quotidiano francese ieri sera il numero uno dell'operatore francese, Stephane Richard, "ha annunciato al Cda il 2 novembre come nuova data per il lancio".I test, spiega una fonta vicino al dossier a 'La Tribune', "che si sono svolti tutta l'estate come clienti circa 2.000 dipendenti del gruppo sono andati bene" e il livello di qualità richiesto dall'operatore sarebbe stato raggiunto.La banca di Orange fa seguito all'acquisto di Groupama Banca, di cui il gruppo assicurativo francese ha mantenuto una quota del 35%. Richard punta a realizzare circa 400 milioni di euro di fatturato nei servizi finanziari nel 2018.