TLC: L'EXPRESS, SFR BT E VERIZON CHIEDONO 2,76 MLD A ORANGE

9 maggio 2017- 17:23

Parigi, 9 mag. (AdnKronos) - I tre operatori tlc che operano sul mercato francese avrebbero presentato al tribunale di commercio di Parigi una denuncia nei confronti dell'operatore storico transalpino Orange per comportamento anticoncorrenziale. A presentare le denunce che riguardano Orange Business Services (la controllata di Orange che è presente sul mercato delle aziende), rileva il settimanale 'L'Express' sul proprio sito internet, sono l'operatore francese Sfr, la controllata francese del gruppo britannico Bt e il gruppo Usa Verizon che sostengono di "aver subito comportamenti anticoncorrenziali". Complessivamente "chiedono 2,76 miliardi di euro" di risarcimento.Nel dettaglio, scrive l'Express, Sfr chiede 2,4 mld dopo aver stimato in modo provvisorio un pregiudizio di 512 mln di euro, Verizon 215 mln mentre Bt chiede 150 mln. Già a fine 2015 Orange era stata sanzionata dall'Antitrust transalpino per una vicenda simile, avvenuta negli inizi degli anni 2000, e aveva dovuto pagare una maxi multa di 350 milioni di euro.