11 giugno 2019- 19:21 Tlc: M5S-Misto chiedono sospensione, 'controlli su effetti salute 5G'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Preso atto che Vodafone, dopo aver completato la sua fase sperimentale a Milano, ora ha acceso la sua rete 5G anche a Roma, Napoli, Torino e Bologna, al fine di tutelare la salute pubblica, abbiamo trasmesso alle amministrazioni in questione un'istanza per richiederne l'immediata sospensione". La richiesta è partita dai parlamentari Sara Cunial e Silvia Benedetti, deputate del Gruppo Misto, Veronica Giannone e Gloria Vizzini, deputate del Movimento 5 Stelle e Saverio De Bonis, senatore del Gruppo Misto."Siamo ancora più allarmati in base alle dichiarazioni di Mirella Liuzzi, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei deputati, la quale sostiene che sul 5G, già da diversi mesi, la Commissione Trasporti Poste e Telecomunicazioni della Camera dei deputati ha avviato un'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, tuttora in corso. Ci chiediamo se questo governo in tema di salute pubblica, i controlli e le indagini le intenda fare ex ante o ex post. Necessario ricorrere al principio di precauzione per tutte le città oggetto di questa sperimentazione", si legge nella nota congiunta.