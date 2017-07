TLC: MATTARELLA, MARCONI SINTESI DI AUTORITà SCIENTIFICA E CAPACITà PRATICA

20 luglio 2017- 10:32

Roma, 20 lug. (AdnKronos) - "Ottant'anni fa moriva Guglielmo Marconi, una delle più brillanti eccellenze del nostro Paese nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica. Premio Nobel per la Fisica nel 1909, il più giovane di tutti i premiati sino ad allora, la civiltà contemporanea deve moltissimo alle fondamentali intuizioni del grande scienziato italiano". Lo ricorda in una dichiarazione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."Genio tra i più conosciuti anche oltre confine, Marconi, con intensa e tenace attività di autodidatta rivolta principalmente all'elettrotecnica, ideò e sviluppò, a poco più di vent'anni, la tecnologia delle radiocomunicazioni, mettendo a punto - sottolinea il Capo dello Stato - un sistema di telegrafia senza fili che lo consegnò alla storia". "Divenne in pochi anni punto di riferimento per gli studi sulle onde radio, brevettando in Inghilterra, con il British general post office, il nuovo sistema di telegrafia senza fili (1896) e realizzando, nel dicembre del 1901, non ancora trentenne - ricorda Mattarella - il primo collegamento telegrafico transatlantico senza fili, conquistando attenzione e ammirazione universali".