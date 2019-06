7 giugno 2019- 13:57 Tlc: Mise, al via consultazione linee guida smart Tv e decoder

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - Il ministero dello Sviluppo Economico ha avviato la consultazione pubblica delle linee guida sull’erogazione di contributi a favore dei cittadini per l’acquisto di apparecchiature televisive idonee alla trasmissione di programmi in tecnologia DVBT-2. La misura, si legge in una nota, rientra nell’ambito delle numerose azioni messe in campo dal Mise per accompagnare il processo di trasformazione digitale del settore Tv ed è finalizzata a supportare il passaggio dallo standard DVB-T a quello DVBT-2, tramite lo stanziamento di 151 milioni di euro previsti dalla legge di Bilancio 2019.I contributi per i cittadini saranno erogati dal 2019 al 2022, anno in cui si concluderà il processo di transizione alle reti digitali terrestri in DVBT-2, e sarà riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita. Gli utenti beneficiari del contributo saranno i cittadini con reddito ISEE I e II fascia.Le linee guida saranno messe in consultazione pubblica per 30 giorni sul sito del Ministero, al fine di acquisire le osservazioni degli stakeholder. L'obiettivo è quello rendere operativi i buoni per il mese di novembre 2019.