Tlc: Mise convoca società riunite in Asstel il 17 dicembre, sindacati il 20

23 novembre 2018

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - Il ministero dello Sviluppo Economico ha convocato lunedì 17 dicembre i rappresentanti delle principali società di telecomunicazioni riunite in Asstel, mentre le organizzazioni sindacali sono state convocate giovedì 20 dicembre. Lo rende noto il ministero in un comunicato.I tavoli saranno l'occasione per discutere del settore delle telecomunicazioni alla luce degli esiti della gara 5G e della trasformazione digitale in atto