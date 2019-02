26 febbraio 2019- 11:00 Tlc: Mise, online piattaforma per richiesta punti wifi gratuiti per i comuni (2)

(AdnKronos) - Torricella Sicura, in provincia di Teramo, è il primo Comune in Italia (e il primo delle zone colpite dal sisma del 2016) con un punto wifi attivo nell'ambito di questa iniziativa. I primi interventi stanno coinvolgendo, con un progetto dedicato, tutti i 138 Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei quali sono state già avviate le attività di progettazione d’intesa con le amministrazioni locali.Anche Anci aderisce a 'Piazza WiFi Italia', promuovendo tra i suoi associati il progetto e le modalità di partecipazione, che si inserisce nel solco delle azioni di sviluppo locale mirate ad invertire la tendenza allo spopolamento dei piccoli Comuni e costituisce un altro tassello per la riduzione del digital divide nei piccoli centri, a favore di cittadini, imprese e turisti. Maggiori informazioni e ulteriori dettagli del progetto sono presenti sui siti www.mise.gov.it , www.anci.it e www.infratelitalia.it .