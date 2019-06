11 giugno 2019- 21:16 Tlc: Morelli (Lega), 'no a parole di terrorismo contro 5g, sarà rivoluzione'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Leggiamo in queste ore parole di terrorismo nei confronti di un’innovazione tecnologica che sarà per tutti la rivoluzione delle nostre vite, dei modelli sociali, industriali ed economici, ovvero il 5G. Chi abitualmente ha come unico dogma la parola 'no' colpisce anche nelle telecomunicazioni per poi portarsi un cellulare 4G nel taschino della giacca: li informiamo che c’è solo una ‘g’ di differenza. Fuor di battuta, da mesi stiamo lavorando in maniera seria per approfondire i temi dello sviluppo tecnologico legati alla tecnologia 5G, alle ricadute economiche, sociali, di sicurezza e privacy e agli aspetti sanitari". Così in una nota Alessandro Morelli, presidente della Commissione Telecomunicazioni alla Camera e responsabile editoria della Lega."Sarebbe assurda - aggiunge - l’anarchia delle regole cancellando norme oggi in vigore, e questa non è certo la posizione della Lega ma altrettanto sarebbe anacronistico appoggiare posizioni fuori dalla storia, che rischiano di danneggiare il nostro ruolo nei confronti dei competitor internazionali". Per questo, conclude Morelli, "l’impegno degli enti pubblici deve essere quello di far vincere all’Italia la sfida dell’innovazione, e in questo la Lega considera importantissimo il valore degli investimenti privati che, sotto il cappello pubblico, creano un servizio per tutti gli italiani".