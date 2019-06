3 giugno 2019- 19:10 Tlc: ok Agcom a analisi mercato su accesso, sì a sviluppo nuove reti

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - L’Agcom ha approvato Lo schema di provvedimento sulla rete d’accesso che ora sarà notificato alla Commissione europea ai fini dell’acquisizione del parere, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, e sarà approvato definitivamente entrola fine del mese di luglio. Lo schema di provvedimento sarà reso pubblico dalla Commissione europea sul proprio sito a seguito della notifica.Fermi restando gli obiettivi di tutela della concorrenza e del consumatore, gli interventi dell’Autorità , spiega una nota,sono orientati allo sviluppo delle reti ad alta capacità, accelerandone i processi di migrazione, al fine di contribuire a conseguire gli obiettivi della Gigabit Society posti dall’Unione europea.In particolare, rispetto allo schema posto in consultazione con la delibera 613/18/CONS, si conferma la deregolamentazione del comune di Milano. Nel resto del territorio nazionale siconfermano gli obblighi regolamentari e si procede ad una differenziazione geografica dei rimedi, con rimozione del vincolo di controllo di prezzo, che, per il momento, riguarderà solo il bitstream (e non i servizi del mercato 3a quali Slu, Ull, accesso ai cavidotti e alla fibra spenta, Vula) e il Wlr, in poco meno di 30 città italiane nelle quali la quota di mercato al dettaglio e all’ingrosso di Tim risulta inferiore ad una determinata soglia e in cui almeno due reti di accesso alternative a Tim coprono ciascuna il 60% del territorio.