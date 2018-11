21 novembre 2018- 17:16 Tlc: Open Fiber sbarca a Verona per banda larga, investimenti di 35 mln

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - Verona, la 'porta del Veneto', apre al futuro e all’innovazione delle reti moderne e ultraveloci: Open Fiber, partecipata al 50% da Enel e al 50% da Cassa depositi e prestiti, sta realizzando infatti in tutta la città una nuova infrastruttura, interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home), per portare nelle case e negli uffici una connessione rapida, sicura e a prova di futuro. Il piano, presentato questa mattina presso Palazzo Barbieri alla presenza dell’Assessore al Patrimonio, Edi Maria Neri, dell’Assessore Strade e Giardini, Marco Padovani, e, per Open Fiber, del delegato agli Affari Istituzionali Massimo Molisani e del Field Manager Stefano Cattoni, consentirà di collegare alla banda ultra larga oltre 100mila unità immobiliari attraverso una rete di 700 km. L’investimento di Open Fiber è di circa 35 milioni di euro, tra i più alti dell’intero piano di cablaggio previsto dalla società in 271 città italiane.Il piano di sviluppo infrastrutturale prevede il massiccio riutilizzo delle reti e dei cavidotti esistenti di proprietà Agsm, che consentirà di ridurre le attività di scavo per la posa dei nuovi cavi e limitare l’impatto sul territorio e, quindi, i disagi per i cittadini. Grazie all’FTTH di Open Fiber, sarà possibile beneficiare di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo, assicurando prestazioni non raggiungibili con le attuali reti in rame e miste fibra-rame.