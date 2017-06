TLC: PARENTE (PD), ACCORDO ANPAL-ASSTEL RIVOLUZIONE POLITICHE ATTIVE

8 giugno 2017- 16:09

Roma, 8 giu. (AdnKronos) - "Oggi è stato firmato un importante accordo tra l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e l'associazione di Confindustria delle imprese che operano nel ramo delle Telecomunicazioni, l'Asstel". Ad affermarlo in una nota è la senatrice Annamaria Parente, capogruppo del Pd nella Commissione Lavoro.Il 'Protocollo di intesa per la promozione di interventi finalizzati a favorire l'occupazione nel quadro dei processi di trasformazione digitale delle imprese', rileva l'esponente del Pd, "è un primo esempio di un modo nuovo di affrontare le trasformazioni tecnologiche nel lavoro, che devono essere sempre accompagnate da un piano per le risorse umane, prendendosi cura della formazione, della riqualificazione, dell'inserimento e delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori".Questo protocollo d'intesa, continua Parente, "rappresenta una rivoluzione nelle politiche attive del lavoro. Bravi Maurizio Del Conte e Dina Ravera".