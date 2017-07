TLC: REPUBBLICA DI SAN MARINO PRIMO STATO 5G D’EUROPA, ACCORDO CON TIM

17 luglio 2017- 17:50

Milano, 17 lug. (AdnKronos) - Sarà la Repubblica di San Marino il primo Stato d’ Europa, e tra i primi al mondo, ad avere una rete mobile 5G. Il progetto è entrato oggi nella fase operativa grazie al Memorandum of Understanding siglato da Tim e il Governo della Repubblica di San Marino. Già da quest'anno, Tim procederà all’aggiornamento al 4.5G dei siti mobili della propria rete nel piccolo Stato, anticipando alcune caratteristiche del 5G: il piano tecnologico prevede il raddoppio dei siti mobili esistenti e l’installazione di alcune decine di “small cell”, collegate in fibra ottica e dislocate sull’intero territorio sammarinese, "la cui particolare conformazione geografica e industriale favorisce l’utilizzo e lo sviluppo di tecnologie innovative". Con questi interventi, "entro il prossimo anno sarà possibile avviare la prima sperimentazione in ambito nazionale della tecnologia 5G". Il progetto San Marino 5G prevede la "sperimentazione di tutte le tecnologie e servizi del 5G fino alla sua progressiva introduzione su tutto il territorio sammarinese con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione locale una nuova infrastruttura mobile caratterizata da una notevole capacità trasmissiva, circa 10 volte superiore rispetto al 4G, e in grado di connettere un elevatissimo numero di oggetti, in netto anticipo rispetto alla scadenza del 2020 prevista dall’Unione europea". La realizzazione della nuova rete 5G consentità di creare un ecosistema di partner locali come la Pa della Repubblica di San Marino, l’Università e i Centri di Ricerca, i Centri Ospedalieri, le Federazioni sportive, l'Industry, l’Ufficio nazionale del turismo e i Trasporti locali, attraverso cui avviare la sperimentazione di servizi innovativi in ambito Smart City, Pubblica Sicurezza, Ambiente, Sanità, Turismo e Cultura, Trasporti e Media. Le nuove applicazioni sviluppate grazie al 5G porteranno benefici economici e sociali per l’intera collettività.