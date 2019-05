21 maggio 2019- 18:30 Tlc: Sorial (Mise), 'oggi primo confronto necessario per temi settore'

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - Oggi al Mise si è insediato un tavolo tecnico che affronterà in maniera organica gli aspetti produttivi e occupazionali legati al settore delle telecomunicazioni, considerando la sua strategicità e le trasformazioni tecnologiche in atto. All’incontro, presieduto dal vice capo di Gabinetto Giorgio Sorial e dal consigliere giuridico del ministro Di Maio per le Telecomunicazioni e l’Innovazione digitale Marco Bellezza, hanno preso parte anche il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Assocontact, Asstel e le organizzazioni sindacali."Abbiamo convocato questo tavolo allo scopo di affrontare in maniera strutturale e ampia la situazione delle telecomunicazioni.-ha dichiarato in apertura dei lavori il vice capo di Gabinetto Giorgio Sorial - Si tratta del proseguimento di un percorso iniziato con i tavoli di crisi su specifici casi aziendali, a seguito dei quali si è reso necessario un confronto sulle tematiche inerenti lo sviluppo economico di tutto il settore". "E’ obiettivo del Governo favorire questa rapida trasformazione del settore investendo nello sviluppo di nuove tecnologie, come il 5G, e nel campo della formazione in modo tale che il know how dei lavoratori diventi un valore aggiunto per l’azienda" ha dichiarato il consigliere Bellezza.