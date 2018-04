28 aprile 2018- 09:41 Tlc: stampa, arriva fusione tra T-Mobile e Sprint, atteso annuncio

Roma, 28 apr. (AdnKronos/dpa) - Fusione vicina tra i due operatori telefonici rivali americani Sprint e T-Mobile. Le negoziazioni dovrebbero arrivare in porto a breve e l'accordo potrebbe essere già annunciato nella giornata di domani, riferisce la Cnbc citando fonti informate. La fusione creerà un gruppo in grado di competere con At&T e Verizon. T-Mobile è il terzo più grande operatore di telefonia mobile con un valore di mercato di circa 55 miliardi di dollari. Sprint è invece il quarto operatore con un valore che si aggira intorno ai 26 miliardi di dollari. Nessuno dei due gruppi ha voluto commentare la notizia. I precedenti colloqui in vista di una fusione si erano interrotti cinque mesi fa.