15 ottobre 2018- 16:01 Tlc: Vanhille (Prysmian), 'deep fibre' diventi tendenza dominante

Milano, 15 ott. (AdnKronos) - “Abbiamo bisogno che il concetto di 'deep fibre' diventi la tendenza dominante: una densa rete di fibra che possa soddisfare le richieste delle future applicazioni digitali”. Lo ha detto Philippe Vanhille, telecom senior vicepresident di Prysmian, in occasione dell'Ft-Etno Summit. Condividendo il palco con i Ceo dei principali operatori di telecomunicazioni europei, Vanhille ha presentato le sue idee per un modello futuro di reti a banda larga, enfatizzando l’importanza che sia gli investitori sia i responsabili politici abbiano una visione a lungo termine. All’interno del settore del digitale in rapido sviluppo, questo significa promuovere l’installazione di un’infrastruttura passiva di alta qualità che sarà in grado di far fronte alle ancora indefinite richieste future di capacità di trasmissione digitale."Prysmian Group - si legge in una nota - è convinta che anche in questo momento di cambiamenti politici, sia cruciale rimanere concentrati sugli ambiziosi obiettivi della connettività stabiliti dalla Commissione Europea. Prima di tutto, questo significa investire in un’infrastruttura omogenea e a prova di futuro".