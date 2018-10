15 ottobre 2018- 16:01 Tlc: Vanhille (Prysmian), 'deep fibre' diventi tendenza dominante (2)

(AdnKronos) - A rischio, evidenzia la società, in questo dibattito "sono le fondamenta della Gigabit Society". Fi qui la rassicurazione che "Prysmian continuerà a contribuire fermamente al dibattito europeo su questa importante questione, lavorando per assicurare che venga mantenuta l’attenzione sulle richieste di infrastrutture che in ultima analisi soddisferanno le necessità digitali dei cittadini europei. Con una posta in gioco così alta, è fondamentale che la convenienza politica non intralci investimenti solidi".