TLC: ZTE ITALIA, L'AQUILA DIVENTA SEMPRE PIù STRATEGICA

13 febbraio 2018- 12:38

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "L’inaugurazione del nostro Centro di Ricerca e Innovazione è solo il primo passo. L’Aquila diventerà ancora più strategica per Zte in Italia". Lo afferma in una nota è Hu Kun, Ceo di Zte Italia e Presidente Western Europe della multinazionale cinese. Zte, aggiunge, "è molto soddisfatta dell’apertura del Centro, che è la testimonianza della nostra volontà di rimanere in Italia a lungo termine. La nostra ambizione è di dimostrare alla comunità che cosa significa il 5G per le persone e per le industrie. Un cambiamento storico, direi epocale, di cui noi siamo orgogliosi di essere il portatore e il realizzatore".Come pianificato, sottolinea Hu Kun, Zte "lavorerà fianco a fianco con i suoi partner, incluse le università, i produttori di chipset, le istituzioni per la ricerca e per i test sui differenti casi di utilizzo del 5G. Essendo uno dei principali provider nel settore delle comunicazioni del mondo, organizzeremo un laboratorio con l’equipaggiamento completo per l’end-to-end del 5G, tra cui la Ran, Core network, Backhaul e i terminali".