TLC: ZTE ITALIA, L'AQUILA DIVENTA SEMPRE PIù STRATEGICA (2)

13 febbraio 2018- 12:38

(AdnKronos) - La nostra nuova tecnologia, spiega il top manager, "è ancora più sicura di quella attualmente esistente. Con i nostri partner, miglioreremo anche la sicurezza delle reti, a tutto vantaggio confronti del possessore finale. Siamo dunque ben disposti nei confronti di qualsiasi contributo da parte degli stakeholder Italiani su questo progetto a L’Aquila e siamo orgogliosi di avere avviato la sperimentazione voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico".L’Italia, aggiunge Hu Kun, "è un Paese strategico per Zte e per questo dovrà, giorno dopo giorno, diventare l’hub Europeo. Un paese dove le soluzioni di connessione offerte sono completamente in linea con i più alti standard. Nei prossimi mesi, affronteremo nuove affascinanti ed emozionanti sfide che daranno il via a nuove oppurtunità di lavoro ai talenti Italiani".