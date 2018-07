14 luglio 2018- 16:21 Tlc: Zte Italia pienamente operativa dopo fine restrizioni

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Il 13 luglio (data americana) il Dipartimento di Commercio degli Stati Uniti ha rilasciato una comunicazione ufficiale per rimuovere il ban al gruppo di tlc cinese Zte. Dopo la fine del divieto, Zte Italia è pronta a ripartire per fornire il meglio e il massimo attraverso tutti i suoi prodotti tecnologici. E' quanto si legge in una nota della società, che, sottolinea, "impegnata in diversi progetti in Italia, l'azienda, guidata da Hu Kun, affronta il mercato con una determinazione ancora maggiore, consapevole dell'importanza di soddisfare le aspettative di tutti i suoi partner". Zte accelererà i progetti già intrapresi per recuperare il tempo perduto. "Siamo consapevoli dell'enorme lavoro da fare - sottolinea Hu Kun, amministratore delegato nonché presidente di Zte Western Europe - e dimostreremo ancora una volta sul campo di essere perfettamente in grado di innovare l'Italia con soluzioni tecnologiche all'avanguardia e di presentare nuove soluzioni e prodotti che rilancino l'economia".