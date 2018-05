2 maggio 2018- 16:54 Tnt Fedex: Felt Cgil, ad Altavilla Vicentina firmato accordo per integrativo

Vicenza, 2 mag. (AdnKronos) - Si è concluso in giornata lo sciopero ad oltranza indetto per questa mattina dai lavoratori occupati nel cantiere di TNT Fedex ad Altavilla Vicentina e che lavorano per la ditta che si occupa della distribuzione delle merci.“Siamo riusciti a firmare un accordo che ci soddisfa - afferma il segretario generale della Felt Cgil di Vicenza, Daniele Conte - e strappa un impegno della società a pagare tutto il pregresso relativo alla mancata ed integrale applicazione del contratto nazionale di riferimento e degli accordi sindacali in essere”.“Un impegno - prosegue Conte - che obbliga la società ad aumentare le paghe dei lavoratori coerentemente alle normative di legge vigenti”. "Il 16 maggio prossimo sarà sottoscritto un accordo sindacale di secondo livello (integrativo aziendale) che aumenterà le retribuzioni dei lavoratori, obiettivo questo - conclude il segretario Conte - che la Filt Cgil di Vicenza persegue in tutte le realtà di distribuzione e movimentazione delle merci”.