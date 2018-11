7 novembre 2018- 19:29 Tod's: fatturato primi 9 mesi a 722,7 mln (+0,1%) (2)

(AdnKronos) - Le scelte per realizzare capsule collections o prodotti in serie limitata, rileva Della Valle, "sono state fatte mirando ad ottenere prodotti innovativi, con una forte componente di creatività, sempre coerenti con il nostro DNA, che è fatto di qualità, esclusività ed Italian lifestyle. I nuovi format dei negozi sono pronti e stanno cominciando le aperture programmate. Sono concetti innovativi e giusti per il 'nuovo consumatore', che vuole un servizio omni-channel". In questo senso, aggiunge Della Valle, "il nostro e-commerce sta crescendo molto e molto di più potrà fare a regime. La squadra di managers è in via di completamento e ritengo che già così sia comunque una squadra adatta a realizzare i nostri obbiettivi. Ora c’è solo da lavorare molto e con attenzione alle continue evoluzioni dei mercati mondiali, che non saranno mai più uguali al passato". Oggi che tutti i grandi protagonisti del mondo della moda si sono fortemente concentrati sui prodotti che rappresentano, conclude Della Valle, "il nostro core business, per ottenere ottimi risultati dobbiamo essere, con i nostri prodotti, speciali ed innovativi, sostenuti da una forte campagna di marketing e comunicazione, che ci possa dare una forte visibilità mondiale. Per questo ho dato mandato ai miei managers di investire tutto quanto necessario per ottenere questi risultati nei tempi più rapidi possibili. Pensiamo che in questo momento ci siano importanti opportunità da cogliere e vogliamo dedicare tutte le energie e le risorse finanziarie necessarie per ottenere una solida e duratura crescita del Gruppo".