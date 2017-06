TORINO: BOLDRINI CHIAMA FAMIGLIA CONCETTA CANDIDO, CAPIRE CAUSE RITARDI INPS

29 giugno 2017- 10:52

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - La presidente della Camera, Laura Boldrini, ha telefonato ai familiari di Concetta Candido, la lavoratrice disoccupata che l’altro ieri si è data fuoco negli uffici Inps di Torino Nord e che è ora in ospedale in condizioni molto gravi. Il fratello Giuseppe ha ricostruito gli ultimi travagliati mesi della donna: addetta alle pulizie a Settimo Torinese, senza lavoro da gennaio, esasperata per il ritardo del sussidio di disoccupazione e del trattamento di fine rapporto. “Bisognerà andare a fondo per capire cosa non abbia funzionato nelle procedure -ha sottolineato Boldrini- e perché non le siano stati riconosciuti diritti maturati in anni di onesto lavoro”. Assieme agli auguri di guarigione, la presidente ha rivolto ai familiari della donna un invito: “Adesso Concetta ha bisogno di tutta la vostra forza. Ma quando starà meglio vorrei che con lei veniste alla Camera. Dovete sapere di non essere soli".