10 febbraio 2019- 13:29 Torino: Borghezio, 'violenti coperti, Fassino e Chiamparino almeno stiano zitti'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - “Quando il ministro Salvini coerentemente dimostra con i fatti che per i distruttori dei beni pubblici e privati ‘è finita la pacchia’, fa implicitamente emergere anche un dato, spesso ignorato o dimenticato dai vari giornali, ‘La Stampa’ di Torino in primis". Lo dichiara Mario Borghezio della Lega. "E cioè che a questi soggetti, che non hanno mai nascosto la loro vera vocazione, c’è chi ha assicurato, da parti della magistratura e della politica, colpevoli coperture e/o condiscendenze. Per la parte politica, per limitarci all’eclatante attualità torinese, mi limiterei a citare soltanto due nomi della premiata ditta Pd, Fassino & Chiamparino, che dovrebbero almeno avere il pudore di stare zitti. Sono però convinto che molti Torinesi si ricordano bene...”, conclude.