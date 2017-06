TORINO: CALDEROLI, APPENDINO SI DIMETTA

5 giugno 2017- 21:15

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Quanto accaduto a Torino è gravissimo e il bilancio poteva essere più tragico. Stiamo facendo i conti con numeri da attentato dell'Isis ma qui non c'è stato nessun attacco terroristico, e se si è rischiata una carneficina è solo per la gravissima mancanza di organizzazione". Lo dichiara Roberto Calderoli della Lega."Sappiamo bene che in qualunque piazza o evento può scatenarsi un panico collettivo comprensibile, dato che tutti noi viviamo con la paura a causa dei continui attentati in Europa da parte del terrorismo islamico, un panico che può scatenarsi per qualunque motivo, dal petardo ad uno zaino sospetto, e proprio per questo ogni evento pubblico deve essere organizzato meticolosamente"."A Torino è accaduto il contrario, con un'organizzazione inefficiente, senza aver predisposto vie di fuga per un evento di tale dimensioni, senza aver impedito di far entrare bottiglie di vetro in piazza".