TORINO: CALDEROLI, APPENDINO SI DIMETTA (2)

5 giugno 2017- 21:15

(AdnKronos) - "E mentre tutto questo accadeva -aggiunge Calderoli- il sindaco Appendino era a Cardiff a fare la tifosa, a vedersi la partita, garantendo che era tutto a posto e sotto controllo"."I Cinque Stelle anche a Torino stanno dimostrando la loro totale inaffidabilità in termini politici e amministrativi, ma quando un sindaco, responsabile nell'organizzare un evento del genere, rischia di causare una strage, può fare una sola cosa: dimettersi subito, così eviterà anche di imporre la dieta vegana ai bambini nelle scuole dell'obbligo....La Appendino potrà fare il sindaco su Marte ma non a casa nostra, per cui si dimetta senza perdere altro tempo", conclude.