3 novembre 2018- 17:53 Torino: Calderoli, sinistra non si accorge di clima intimidatorio

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al sindaco di Torino, Chiara Appendino, per la lettera di minacce ricevuta, con riferimenti anche alla sua famiglia. Una minaccia anonima e vigliacca che sgomenta. Come sgomenta l'escalation di aggressioni alle sedi della Lega, con vandalismi, buste con proiettili, scritte spray (l'ultima a Livorno) con minacce e insulti e purtroppo anche attentati incendiari ed esplosivi (tre da luglio nelle nostre sedi in Lombardia e Veneto), senza contare i fantocci di Salvini e Di Maio bruciati nei cortei". Lo afferma Roberto Calderoli, della Lega, vicepresidente del Senato."Che brutto clima intimidatorio -aggiunge- di cui gran parte della sinistra, sempre impegnata a blaterare di fascismo, non si accorge o forse preferisce non accorgersene".