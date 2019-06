11 giugno 2019- 19:30 Torino: Conte, 'non entro in caso tabaccaio, Salvini? Opinioni possono divergere'

Roma, 11 giu . (AdnKronos) - "Il presidente del Consiglio è un giurista, raccomanda ai giudici di emettere le sentenze, vedere sui giornali delle ricostruzioni ci sta tutto, ma mai mi permetterò di entrare in un caso specifico". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sul caso del tabaccaio che avrebbe sparato alle spalle del ladro in fuga. "Non ho elementi, non ho studiato il caso", aggiunge. Quanto alle parole di Matteo Salvini sulla vicenda -'sono e sarò sempre a fianco dell’aggredito e non dell’aggressore- il ministro, per il premier, "ha fatto un ragionamento astratto, e comunque non è detto che io e Salvini si debba avere stesse opinioni su tutto".