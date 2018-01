TORINO, CROLLA SCENA AL REGIO: DUE CORISTI IN OSPEDALE

19 gennaio 2018- 07:38

Torino, 19 gen. (AdnKronos) - Non sono in gravi condizioni i due artisti del coro rimasti feriti ieri, alla fine del secondo atto della Turandot al Teatro Regio di Torino, nel crollo di un pezzo della scenografia. I due coristi, "prontamente soccorsi sono adesso ricoverati e, dopo i primi accertamenti, risultano essere, fortunatamente, in condizioni non gravi - ha fatto sapere in un post su Fb lo stesso Teatro - In teatro si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. Un augurio di cuore di pronta guarigione ai due colleghi infortunati".